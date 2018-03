Ladendieb fährt Polizisten mit Auto an

Auf seiner Flucht vor der Polizei hat ein Ladendieb in Niederbayern einen Beamten mit einem Auto angefahren. Nachdem der 18-Jährige in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) ohne sein Diebesgut aus dem Supermarkt geflohen war, flüchtete er mit dem Wagen und fuhr dabei den Polizisten an, der versuchte, ihn aufzuhalten. Der 51-Jährige wurde nach Angaben der Ermittler vom Dienstag dabei leicht verletzt. Danach fuhr der Dieb weiter bis nach Österreich. Mehrere Streifen verfolgten ihn am Montag - an einem Pannenstreifen konnte er schließlich angehalten und festgenommen werden.