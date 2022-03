An 61 geparkten Autos haben Unbekannte in Bobingen bei Augsburg den Lack zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben vom Montag auf etwa 83.000 Euro. Der oder die Täter hätten die Autos in der Nacht zum Sonntag beschädigt - auf acht verschiedenen Straßen und dem Rathausplatz. Die Ermittler suchen nun nach möglichen Zeugen.

Pressemitteilung der Polizei

