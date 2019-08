„Löwenmarsch“: Bayern gibt Geld für IT-Campus in Kenia

Der Freistaat Bayern unterstützt mit fast einer halben Million Euro den Bau eines IT-Campus im Norden Kenias. „Digitalisierung bietet enorme Zukunftsperspektiven für junge Menschen, gerade in entlegenen Gebieten der Welt. Mobiler Internetzugang ist selbst in den ländlichen Gebieten überall verfügbar - und da setzen wir zielgenau an“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Samstag in Kaltenberg (Landkreis Landsberg am Lech).

Herrmann übergab daher am Samstag bei seiner Teilnahme am „Löwenmarsch“ - einem Spendenmarsch für das Projekt „Learning Lions“ von Ludwig Prinz von Bayern nach Neuschwanstein einen Scheck über 478 500 Euro an die Hilfsorganisation. Bayerns Engagement schaffe wirtschaftliche Perspektiven und Arbeitsplätze für die junge Generation vor Ort, betonte Herrmann.

Ziel des Projektes „Learning Lions“ ist es, jungen Menschen in der sehr armen und abgelegenen kenianischen Region Turkana an der Grenze zu Südsudan und Äthiopien eine kostenlose Ausbildung in den Bereichen IT-Dienstleistungen und digitale Medien zu ermöglichen. Seit 2015 wurden bereits vier Lerngruppen in einer zwölfmonatigen Ausbildung in den Bereichen IT und digitale Medien ausgebildet. Um das Angebot zu erweitern, finanziert die Staatskanzlei den Bau des IT-Hauptgebäudes des Campus in Loropio am Turkana-See. In den nächsten fünf Jahren sollen hier 1330 Menschen eine kostenlose IT-Ausbildung erhalten und 550 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen.

