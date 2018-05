Löwen zu Aufstieg: „In zwei Spielen können wir sie schlagen“

Ein Jahr nach dem Absturz in die Viertklassigkeit peilt der TSV 1860 München den Aufstieg an. „Ich bin überzeugt davon, dass wir sie in zwei Spielen schlagen können“, sagte Trainer Daniel Bierofka am Mittwoch in Saarbrücken. An diesem Donnerstag (17.30 Uhr/BR und SR) beim 1. FC Saarbrücken und am Sonntag in München (14.30 Uhr/BR und SR) wollen sich die „Löwen“ durchsetzen. „Man muss jetzt nicht übertreiben. Vor einem Jahr lag hier noch alles am Boden, dann haben wir aus dem Nichts eine Mannschaft zusammengeschraubt. Es ist eine schöne Situation“, sagte Bierofka.

2017 waren die Münchner nach dem K.o. in der Relegation aufgrund der Finanzen gleich von der 2. Bundesliga in die Regionalliga durchgereicht worden. Dort feierte der Traditionsclub die Meisterschaft. Bei den Münchnern fallen gegen Saarbrücken Routinier Timo Gebhart und Nicholas Helmbrecht verletzt aus.

