„Löwen“-Präsidium weist Kritik an Geschäftsführer zurück

Das Präsidium des TSV 1860 München hat die scharfe Kritik von Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik an Geschäftsführer Michael Scharold zurückgewiesen. Das Gremium verurteile die „öffentlichen Angriffe“, heißt in einer Mitteilung am Montag. „Sie sind nicht nur in ihrer Form völlig inakzeptabel, sondern auch sachlich falsch. Die Bezichtigungen unseres Mitgesellschafters folgen leider einem aus der Vergangenheit bekannten Muster.“ Scharold genieße das uneingeschränkte Vertrauen des Vereins. Ismaik, umstrittener Investor des Fußball-Drittligisten, hatte ihm bei der Etatplanung grobe handwerkliche Fehler vorgeworfen.

