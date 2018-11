„Löwen“-Legende Lorant: „Was will ich mit drei Co-Trainern?“

Der frühere Bundesligacoach Werner Lorant vermisst bei der heutigen Spielergeneration den Biss. „Es fehlt bei vielen die richtige Einstellung, noch besser zu werden. Bei vielen stellt sich zu schnell Selbstzufriedenheit ein“, sagte Lorant der Deutschen Presse-Agentur. Nach Einschätzung des 69-Jährigen hat zudem die Identifikation von Fußballprofis mit ihren Vereinen erheblich nachgelassen. „Die Spieler interessiert doch gar nicht mehr, ob sie ein grünes, blaues oder rotes Trikot tragen“, meinte Lorant, der an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert.

Der langjährige Bundesligaprofi hat für die in der Vergangenheit immer mehr angewachsenen Trainerstäbe ebenfalls kein Verständnis. „Was will ich denn mit drei Co-Trainern? Dafür bin ich doch Fußballlehrer geworden, das alles selber zu machen“, sagte Lorant.

Der ehemalige Defensivspieler war in der Bundesliga unter anderem für Rot-Weiss Essen und Eintracht Frankfurt aktiv. Seine erfolgreichste und längste Zeit als Trainer verbrachte der oftmals aufbrausende Werner „Beinhart“, so sein Spitzname, beim TSV 1860 München. Von Juli 1992 bis Oktober 2001 betreute er die „Löwen“, prägte eine Ära und führte den Traditionsclub 2000 sogar fast in die Champions League.

Seine Rente genießt Lorant auf einem Campingplatz in Waging am See, wo er in einem Apartment lebt. Seinen 70. Geburtstag feiert er bei seiner Mutter Gertrud in seiner Heimatstadt Welver im Kreis Soest.

Virtueller Rundgang

Kontakt zum Strandcamping

Geschichte des TSV 1860