„Löwen“ hoffen auf prickelnden Pokalabend

Der TSV 1860 München fiebert dem Pokalspiel gegen den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel entgegen. Trainer Daniel Bierofka setzt sich am Sonntagabend (18.30 Uhr) mit dem Drittliga-Aufsteiger den Einzug in die 2. Runde zum Ziel. „Wir wollen das Spiel erfolgreich bestreiten“, sagte er am Freitag.

Die Atmosphäre im Grünwalder Stadion soll dabei beflügelnd wirken. Von den verfügbaren 15 000 Eintrittskarten waren am Freitag 13 000 vergriffen. „Pokal am Sonntagabend im Grünwalder Stadion ist etwas Besonderes“, sagte Bierofka. Am Freitag strich er kurzfristig das Training: „Die Mannschaft braucht die mentale und körperliche Pause, damit wir am Sonntag in der Lage sind, wieder bis zum Erbrechen zu laufen.“ Im Pokal wird Ersatzkeeper Marco Hiller im Tor stehen.

Nach dem durchwachsenen Saisonstart mit vier Zählern aus vier Spielen soll mit einem Erfolgserlebnis im auch finanziell wichtigen DFB-Pokal Rückenwind für die 3. Liga gewonnen werden. Bierofka fordert eine bessere Chancenverwertung und nach zuletzt mehreren späten Gegentoren den „nötigen Biss“, das eigene Tor besser zu verteidigen.

Ein Wiedersehen gibt es mit Tim Walter. Der Kieler Trainer betreute in der vergangenen Aufstiegs-Saison der „Löwen“ die zweite Mannschaft des FC Bayern und gewann beide Lokalderbys. „Ich kann schon nicht mehr schlafen“, scherzte Bierofka. Ernsthaft fügte er hinzu: „Wir spielen nicht gegen Tim Walter, sondern gegen Holstein Kiel.“

