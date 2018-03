Löw zu vakantem Bayern-Job: „Für mich überhaupt kein Thema“

Bundestrainer Joachim Löw hat bekräftigt, nicht an ein mögliches Engagement beim FC Bayern in der kommenden Saison zu denken. Der deutsche Fußball-Rekordmeister sucht weiterhin einen Coach ab Sommer, zuletzt soll sich der frühere Dortmunder Thomas Tuchel gegen München entschieden haben. „Natürlich habe ich gelesen, dass Tuchel abgesagt hat. Die Gründe kenne ich nicht und ich weiß nicht, welche Pläne die Bayern haben“, sagte Löw dem ZDF am Dienstag. „Für mich ist das überhaupt kein Thema, bei mir steht die WM im Mittelpunkt, und die geht für uns hoffentlich bis Mitte Juli. Von daher habe ich andere Sorgen als die Bayern möglicherweise.“

Interview auf ZDF-Homepage

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern