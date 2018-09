Löw will weiter Kontakt zu Özil suchen

Joachim Löw hat das Kapitel Mesut Özil in der Fußball-Nationalmannschaft für sich abgeschlossen. „Mesut Özil hat vor einigen Wochen seinen Rücktritt erklärt. Er hatte seine Gründe. Von daher ist das Thema abgeschlossen. Wenn ein Spieler so seinen Rücktritt erklärt, holt man ihn nicht acht Wochen später zurück“, sagte der Bundestrainer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Frankreich in München.

Gleichzeitig kündigte Löw an, nach den Partien gegen die Équipe Tricolore und drei Tage später gegen Peru nochmals den Kontakt zu Özil suchen zu wollen. „Wir werden weiter versuchen, die Initiative zu ergreifen“, sagte der DFB-Chefcoach. Özil sei ein Spieler mit „hohen Verdiensten“ für die Nationalmannschaft. Bislang hat Özil laut Löw noch nicht auf dessen Kontaktversuche reagiert.

Der 29-jährige Özil war nach dem WM-Aus aus dem DFB-Team zurückgetreten. Er fühlte sich vom Deutschen Fußball-Bund und speziell von Verbandschef Reinhard Grindel in der Affäre um seine Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan alleingelassen. Den geäußerten Rassismusvorwurf gegen den DFB wies Löw zurück. „Bei uns in der Mannschaft gab es nie eine Form von Rassismus. Unsere Spieler waren alle hervorragend integriert.“

