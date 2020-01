„Lärmschutzgipfel“ im Isental: Anwohner hoffen auf Schutz

Die Gesundheitsversorgung hat den Landkreis Biberach auch im Jahr 2019 massiv beschäftigt. Während sich in Biberach alles rund um den Klinik-Neubau im Hauderboschen drehte, bangte die Stadt Riedlingen um ihre ärztliche Versorgung und auch in Laupheim ist nichts vorangegangen, was für die Bürger erkennbar wäre. Das Vertrauen in die Sana-Klinik und ein Stück weit auch in den Kreis bröckelt. Wie Landrat Heiko Schmid damit umgeht? Tanja Bosch hat im ersten Teil des Jahresinterviews mit ihm über dieses Thema gesprochen.