Kurze Trainingspause Bayern-Profi James wegen Wadenproblemen

Der FC Bayern München muss nach eigenen Angaben nur für kurze Zeit auf James Rodríguez verzichten. Eine Untersuchung am Mittwoch bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bestätigte die erste Diagnose. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat der Kolumbianer „lediglich leichte Probleme in der Muskulatur der linken Wade und muss somit einige Tage mit dem Training aussetzen“.

Der Fußball-Nationalspieler aus Kolumbien hatte sich am Dienstagabend beim 5:0 des deutschen Meisters im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul verletzt und war kurz vor der Pause ausgewechselt worden. „Ich denke, die Verletzung ist nicht so schlimm“, hatte Trainer Jupp Heynckes schon kurz nach dem Spiel gesagt.

