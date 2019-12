Kurz vor Weihnachten: Temperaturen bis zu 17 Grad

Temperaturen von bis zu 17 Grad lassen in Bayern wenige Tage vor Heiligabend nur schwer weihnachtliche Stimmung aufkommen. Am Donnerstag und Freitag scheint nach anfänglichem Nebel längere Zeit die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 5 bis 11 Grad, am Freitag klettern die Höchstwerte auf 7 bis 14 Grad. An den Alpen sind den Angaben zufolge mit Föhn örtlich sogar bis zu 17 Grad möglich. In Föhntälern gebe es starke bis stürmische Böen, auf Alpengipfeln kann es zu Unwettern durch Orkanböen kommen.

Am Wochenende kühlt es bei Höchstwerten von vier bis zehn Grad leicht ab. In der Nacht auf Samstag zieht Regen durch Bayern. Auch am Samstag erwarten die Meteorologen im Osten Bayerns anfangs noch etwas Regen, im Laufe des Tages sind vereinzelt Schauer möglich. Im Bergland schneit es. Am Sonntag wird es überwiegend bewölkt, vom Westen her erreicht den Freistaat schauerartiger Regen.

Wetterbericht DWD