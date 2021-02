Kurz vor Ausreise: 41 Fahrräder sichergestellt

Schleierfahnder haben bei der Kontrolle eines Kleintransporters 41 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt. Zehn Räder waren bereits als vermisst gemeldet, wie die Grenzpolizeiinspektion in Passau am Sonntag mitteilte. Sie seien erst vor Kurzem im Großraum Aachen gestohlen worden. Die Polizei gehe daher davon aus, dass alle bei der Kontrolle am Samstag gefundenen Fahrräder gestohlen seien.

Der Fahrer des Transporters, der kurz vor der Ausreise nach Österreich auf der Autobahn 3 bei Neuhaus am Inn im Landkreis Passau kontrolliert wurde, habe angegeben, die Fahrräder in den Niederlanden gekauft zu haben. Gegen den 52-Jährigen sei Anzeige wegen des Verdachts auf Hehlerei erstattet worden.

