Kurz: „Domino-Effekt“ im Fall deutscher Grenzkontrollen

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet mit europaweiten Folgen, falls Deutschland bereits registrierte Flüchtlinge künftig an der Grenze zurückweisen sollte. „Ein kurzfristiges Intensivieren der Kontrollen an den EU-Grenzen kann einen Domino-Effekt auslösen, der illegale Migration abschreckt, weil man dann eben nicht einfach so weiter bis Deutschland, Österreich oder Schweden reisen kann“, sagte der 31-Jährige der „Bild“.

Die Alpenrepublik sei auf dieses Szenario vorbereitet. „Wir würden alles tun, was erforderlich ist, um unsere Grenzen zu schützen. Das würde die Grenzsicherung am Brenner bedeuten, aber auch an vielen anderen Orten.“ Sein oberstes Ziel bleibe aber die Sicherung der EU-Außengrenzen. Daran werde Österreich während seines EU-Ratsvorsitzes in der zweiten Jahreshälfte mit Nachdruck arbeiten.

Kurz-Interview bei bild.de