Kurierfahrer folgt Navi und fährt Treppe hinunter

Zu viel Vertrauen in sein Navigationsgerät hatte offenbar ein Autofahrer in Franken: Der 25-jährige Kurierfahrer sei mit einem Kleintransporter in Nordheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) eine Treppe hinuntergefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Fahrzeug und Treppe wurden schwer beschädigt.

Das Gerät hatte den ortsunkundigen Mann laut Polizei am Donnerstag vor die Treppe gelotst. Da er nicht mehr wenden oder zurücksetzen konnte, entschloss sich der junge Mann zur gewagten Fahrt über die Treppe. Dabei habe er die Ölwanne und den Keilriemen seines Wagens verloren.

Um das ausgelaufene Öl zu beseitigen, muss laut Polizei wohl das Pflaster vor Ort ausgebaggert und neu verlegt werden. Am Wagen sowie an der Straße entstand jeweils rund 5000 Euro Schaden.