Kuranyi: Nagelsmann wird in Bayern „erfolgreich“ sein

Kevin Kuranyi hat den künftigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann als ehemaligen Coach bei der TSG 1899 Hoffenheim in guter Erinnerung. „Schon damals, als er bei Hoffenheim neu dazu gekommen ist und vor der Mannschaft seine erste Ansprache gehalten hat, hat er überzeugt“, sagte der Ex-Fußball-Nationalspieler Kuranyi am Mittwochabend bei Sky. In jedem Training habe er jeden Spieler gefördert. „Das war wie vorher Hauptschule, danach Gymnasium.“ Seine Ansprachen seien „sehr ruhig“ und „sehr durchdacht“ gewesen, sagte Kuranyi. 2016 trainierte er unter dem heutigen Leipzig-Coach Nagelsmann bei den Kraichgauern.

Auch beim FCB traut ihm Kuranyi einiges zu. „Ich denke, dass er nach den ersten Wochen und mit seiner guten Ansprache es ganz schnell hinkriegen wird.“ Wichtig sei, wie er mit den Spielern umgehe und dass die Spieler ihn akzeptierten. „Ich denke, dass er da so viel Qualität mitbringt, dass er auch bei Bayern München erfolgreich sein wird“, so Kuranyi.

