Kunststoffteilchen: Glockenbrot ruft „Vital Schnitte“ zurück

Die Firma Glockenbrot Bäckerei hat wegen möglicher Kunststoffteilchen ein bei der Supermarktkette Penny verkauftes Brot zurückgerufen. Bei dem Produkt handelt es sich „Bäckerkrönung Pro Vital Schnitte 500 Gramm“, wie das Unternehmen mit Sitz in Bergkirchen am Donnerstag mitteilte. Verkauft wurde das Brot in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das Unternehmen rät dringend vom Verzehr ab - es sei nicht auszuschließen, dass sich darin schwarze Kunststoffteilchen befinden. Kunden können es gegen Erstattung des Kaufpreises im Markt zurückgeben. Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1.10.2018 und der Chargennummer K264.

