Kunstprojekt bringt Farbe an den Mittleren Ring in München

Ein Kunstprojekt soll künftig Farbe an den Mittleren Ring in München bringen. Janine Mackenroth bemalt dort mit buntem Acryllack eine rund 300 Meter lange Mauer vor dem Leuchtenbergtunnel. Die Idee sei gewesen, auszudrücken, „dass dieses Viertel förmlich überschwappt an Kunst, Kultur und Kreativität“, sagte die 31-Jährige. Entsprechend nannte sie ihr Kunstwerk auch „Ein Viertel läuft über“.

Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern lässt sie aus kleinen Eimern vorsichtig bunte Farbe über die Mauer laufen. „Es ist eine große Herausforderung, weil die Wand sehr uneben und porös ist, so dass die Farbe an vielen Stellen gar nicht richtig haften bleibt“, erklärte Mackenroth. Außerdem sei sie auf schönes Wetter angewiesen: Die Farbe brauche 24 Stunden Zeit, um zu trocknen.

Das Kunstwerk stieß nach Aussage der 31-Jährigen bislang auf positive Rückmeldungen. „Viele Fahrradfahrer und Fußgänger haben ein Lächeln im Gesicht, wenn sie an der bunten Mauer vorbeikommen“, sagte die gebürtige Münchnerin. Bislang habe sie von den rund 300 Metern 50 bemalt. Wenn alles nach Plan läuft, könnte sie bis Mitte Mai fertig sein.

Munich Art