Kunstausstellung „Rebellinnen“: Vorbilder zum Weltfrauentag

Von der Pionierin des Automobils Bertha Benz bis zur ersten deutschen Bundesministerin Elisabeth Schwarzhaupt - die Memminger Kunstausstellung „Rebellinen: Frauen verändern die Welt“ porträtiert Frauen mit außergewöhnlichen Lebenswegen. Am Montag will Frauenministerin Ulrike Scharf die Ausstellung anlässlich des Weltfrauentags am 8. März besuchen. Sie fordert: „Frauen und Mädchen müssen sichtbarer werden!“ Damit Frauen und Männer gleichberechtigt ihre Kompetenzen und Stärken entfalten können, brauche es gerade für Frauen starke Vorbilder.

Ausstellung Rebellinnen

Pressemitteilung Bayerische Staatsregierung

© dpa-infocom, dpa:220306-99-408479/2