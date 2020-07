Kunstaktion im Nürnberger Fußballstadion für die Bienen

Ein ungewöhnliches Kunstprojekt soll den Bienen in Nürnberg helfen. Dazu will das Künstlerduo Beedabei am Samstag auf dem Rasen des Fußballstadions 350 gelbe Blumenkästen in Form eines Fußballs aufstellen. Das Kunstwerk mit einem Durchmesser von rund 18 Metern werde aber nur temporär zu bewundern sein, teilte das Max-Morlock-Stadion am Dienstag mit. 350 angemeldete Fans dürfen sich ab Mittag jeweils einen der Kästen aus dem Innenraum holen, vor dem Stadion mit bienenfreundlichen Pflanzen bestücken lassen und mit nach Hause nehmen. Beedabei schafft eigenen Angaben nach mit Kunstaktionen Bienenfutterstellen in Städten, immer mit gelben Blumenkästen.

