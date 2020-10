Kunde will nicht zahlen und verbarrikadiert sich

Ein nicht zahlungswilliger Friseurkunde hat sich zunächst in einem Salon in Nürnberg verbarrikadiert und später drei Polizeibeamte verletzt. Erst als sechs Beamte im Einsatz waren, konnte 29-Jährige festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Haftantrag gestellt. Nach Angaben der Polizei soll er am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Ein 40 Jahre alter Angestellter des Salons hatte am Mittwoch die Polizei gerufen, nachdem sich der 29-Jährige geweigert hatte, zu zahlen. Da er sich aggressiv benahm, wurde eine weitere Streife zur Unterstützung gerufen. Kurzzeitig verbarrikadierte sich der Mann im Salon. Als die Beamten schließlich in den Friseursalon gelangten, griff der 29-Jährige die Polizisten an und verletzte insgesamt drei Beamte. Mit der Unterstützung einer weiteren Streife wurde der Mann schließlich festgenommen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein 25 Jahre alter Beamter wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und kam in eine Klinik.

