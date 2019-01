Kultureinrichtungen wollen Zeichen gegen rechte Hetze setzen

Bayerische Kunst- und Kultureinrichtungen wollen sich mit einer gemeinsamen Erklärung der bundesweiten Initiative „Die Vielen“ gegen rechte Hetze anschließen. Die Erklärung soll am 1. Februar in Nürnberg vorgestellt werden, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Zu den Beteiligten gehören unter anderem der Intendant der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal, und Nürnbergs Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. Mit der Initiative soll ein deutliches Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung gesetzt werden. Gestartet war die Kampagne vergangenen November mit Erklärungen aus Berlin, Hamburg, Dresden und Nordrhein-Westfalen.

