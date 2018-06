Kultur an 38 Orten: Kempten feiert Kunstnacht

- Unter dem Motto „Lautmalerei“ lockt die dritte Kunstnacht in Kempten mit einem bunten Programm von Ausstellungen über Tanzdarbietungen bis zur Live-Musik. An 38 Stationen in der Innenstadt können die Besucher am Samstag vielfältige Kunstformen wie Malerei, Fotografie oder Bildhauerei bewundern. Mehr als 100 Künstler aus der Allgäuer Kulturszene präsentieren ihre Werke und stellen sich in den Ateliers, Galerien und Museen dem Dialog mit den Besuchern. Lichtspiele an einigen historischen Fassaden runden das Programm ab. Um auch Kindern einen Zugang zur Kunst zu ermöglichen, findet bereits am Nachmittag ein Kinderkunstfest statt.

Kunstnacht