Zwei Kuhglocken im Wert von mehreren Hundert Euro haben Diebe von einer Allgäuer Alpe geklaut. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die erste Weideglocke Mitte Juli von der Weide in Oberstdorf gestohlen worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag folgte der zweite Diebstahl. „Es handelte sich in beiden Fällen um dieselbe Kuh“, sagte ein Polizeisprecher. Zu einem möglichen Motiv der Täter könne er nichts sagen.