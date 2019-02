Kuh außer Kontrolle: kein Happy End

Von Herbert Guth

Das Rätsel um einen Mitte 2016 im Pfrunger-Burgweiler Ried vermissten Mann, damals 69 Jahre alt, ist gelöst. Skelettreste des damals Verschwundenen wurden jetzt in einem kleinen Birkenwäldchen in der Nähe des Weilers Lindenhof auf Gemarkung Wilhelmsdorf gefunden. Das bestätigte am Montag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Markus Sauter, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Konstanz. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt keine Fremdeinwirkung vor, die zum Tode des Mannes geführt haben könnten.