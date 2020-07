Kühlgerät löste Explosion in Nürnberger Supermarkt aus

Ein Kühlgerät hat nach den Ermittlungen der Kripo die Explosion in einem Laden in Nürnberg ausgelöst. Ein technisches Problem habe zu einer Verpuffung geführt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es gebe keine Hinweise, dass jemand die Explosion am Dienstagabend vorsätzlich verursacht habe. Dabei waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Danach brach ein Feuer aus, das das Erdgeschoss des Hauses zerstörte. Die darüber liegenden Wohnungen sind aber wieder bewohnbar. Experten von Kriminalpolizei und Landeskriminalamt hatten am Mittwoch Spuren in dem Supermarkt gesichert und dabei auch Spürhunde eingesetzt, die nach Brandbeschleuniger suchen sollten.

Mitteilung der Polizei