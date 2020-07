Kühlerschlauch in Wagen platzt und verbrennt Fahrer schwer

Ein geplatzter Kühlerschlauch in seinem umgebauten Geländewagen hat einen 58-Jährigen schwer verletzt. Der Mann sei in einer abgesperrten Kiesgrube in Schwaben gefahren, als der Kühler seines Wagen überhitzt sei, sagte die Polizei am Sonntag. Die kochende Flüssigkeit aus dem Schlauch verbrannte den 58-Jährigen am Samstagnachmittag schwer an beiden Füßen, an der Brust und am Bauch. Ein Hubschrauber brachte den Mann von der Kiesgrube bei Stetten (Landkreis Unterallgäu) in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei