Krones: geringe Nachfrage und hohe Personalkosten

Hohe Personalkosten haben das Ergebnis des Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones im abgelaufenen Jahr belastet. Das Ergebnis vor Steuern sank 2019 auf 41,7 Millionen Euro, teilte der SDax-Konzern am Donnerstag in Neutraubling mit. Ein Jahr zuvor standen an dieser Stelle noch 204,3 Millionen Euro.

Zudem litt der Konzern im ersten Halbjahr unter einer geringen Nachfrage. Der Auftragseingang profitierte von einem starken Jahresendgeschäft und stieg innerhalb eines Jahres um 3,2 Prozent auf gut 4 Milliarden Euro. Der Umsatz lag 2019 bei 3,96 Milliarden Euro und damit 2,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Krones hatte bereits im vergangenen Jahr Sparmaßnahmen angekündigt und will 300 bis 400 Stellen abbauen.