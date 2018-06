Kroatische Medien: FC Bayern an Kramaric interessiert

Von Deutsche Presse-Agentur

Kanzlerin Angela Merkel beharrt auf einer europäischen Lösung der Asylfrage, Innenminister Seehofer fordert den nationalen Alleingang - und er scheint zu einem Bruch der Koalition bereit.

Im Streit zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU über die Abweisung von Flüchtlingen an den Grenzen ist keine Annäherung der Positionen in Sicht. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll am Donnerstagmorgen der „Welt am Sonntag“ zufolge in einer kleinen Runde aus CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und den Regierungsmitgliedern der ...