Kroatiens Duvnjak setzt gegen Spanien auf Münchner Fans

Kroatiens Handball-Star Domagoj Duvnjak setzt im abschließenden Vorrundenspiel bei der WM gegen Europameister Spanien am Donnerstag (20.30 Uhr) auf die Fans in München. „Das ist unfassbar, das ist einfach Wahnsinn. Wir haben das Gefühl, dass wir zuhause spielen“, sagte der Rückraumspieler des THW Kiel vor dem Duell in Gruppe B.

Kroatien stellt die größte Bevölkerungsgruppe eines EU-Landes in der bayerischen Landeshauptstadt, die Unterstützung für Duvnjaks Team in der Olympiahalle ist daher groß. „Das gibt auf jeden Fall Rückenwind, das ist eine extra Motivation für uns“, sagte der Teamkapitän.

Der Spielmacher will bei der WM in Deutschland und Dänemark einiges gut machen, nachdem er wegen einer Wadenverletzung bei der Heim-EM Kroatiens 2018 früh ausgefallen war. „Ich bin fit, ich bin gesund“, sagte der 30-Jährige. „Im letzten Jahr in Kroatien war ich verletzt, da war ich richtig traurig. Ich hoffe, ich bleibe gesund.“ Nach dem Ausfall Duvnjaks waren die Kroaten vor heimischem Publikum nur Fünfter geworden.

