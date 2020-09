Kritik von Schalke: BFV wehrt sich nach Gerichtsentscheid

Der erste Sigmaringer Mittelaltermarkt unter Corona-Bedingungen ist am Freitag gestartet. Am Samstag ist das Gelände von 10 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro, Kinder bis 1,20 Meter kommen kostenlos auf das Gelände.