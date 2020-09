Kritik an Staatsanwaltschaft in Hilfspfleger-Prozess

Im Prozess gegen einen Hilfspfleger wegen mehrfachen Mordes erhebt eine Nebenklägerin schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft. Sie habe das Gefühl, man wolle „nun einfach schnell fertig werde“, sagte die Anwältin der Nebenklägerin am Dienstag vor dem Landgericht München I. Zuvor hatte die Staatsanwältin nur für drei der sechs ursprünglich angeklagten Mordfälle eine Verurteilung gefordert und in anderen einen Freispruch, weil dort nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden könne, dass der Pole seine Patienten mit Insulin umgebracht habe. Unter diesen Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft Freispruch forderte, war auch der Tod des Vaters der Nebenklägerin.

Diese Forderung sei „persönlich verstörend“, sagte ihre Vertreterin vor Gericht. „Hier geht es zwar um eine Mordserie, aber eben auch um einzelne Menschenleben.“ Sie warf der Staatsanwaltschaft vor, nicht gründlich genug ermittelt zu haben und sich mit einer Verurteilung in weniger Fällen zufrieden zu geben, weil das am möglichen Strafmaß nichts ändere. Ihr Rechtsempfinden habe „Alarm geschlagen“, sagte die Anwältin. Sie wolle „dringend an das Bewusstsein der Justiz appellieren, dass jeder, aber auch jeder der Mordfälle verfolgt wird“. Ihre Mandantin habe nach dem Tod ihres Vater schon den Glauben an das deutsche Gesundheitssystem verloren. „Meine Mandantin möchte jetzt nicht auch noch ihr Vertrauen in ein funktionierendes Justizsystem verlieren.“

Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie anschließende Sicherungsverwahrung für den Hilfspfleger gefordert. Diesen Forderungen schlossen sich mehrere Nebenkläger über ihre Anwälte am Dienstag an. „Die Allgemeinheit muss vor dem Angeklagten geschützt werden“, sagte eine Anwältin. Ein anderer Nebenklage-Anwalt sprach von „Todesengel“ oder „Teufel in Menschengestalt“.