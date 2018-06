Krisengeschüttelte Katholische Uni Eichstätt will Profil schärfen

- Die krisengeschüttelte Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt will ihr kirchliches Profil schärfen und sich besser vernetzen. Dies betreffe sowohl Forschungsprojekte der Hochschule als auch die Zusammenarbeit mit anderen katholischen Bildungseinrichtungen, sagte Interimspräsidentin Gabriele Gien am Mittwoch in Eichstätt. Speziell sollen die Bereiche Theologie und Lateinamerikastudien gefördert werden. Auch an die Zusammenlegung von Fakultäten ist gedacht. Außerdem sollen von Ende 2015 an marode Hochschulgebäude für 22 Millionen Euro renoviert werden.

Das vierköpfige Interimspräsidium will maximal zwei Jahre im Amt bleiben. Bis dahin soll ein neuer Präsident gewählt werden. Die einzige katholische Universität im deutschsprachigen Raum kämpft seit Jahren mit Personalquerelen. Im Frühjahr trat Richard Schenk nach nur zweieinhalb Jahren als Präsident zurück, die Wahl eines Nachfolgers scheiterte. Sein Vorgänger war lediglich zwei Jahre interimistisch tätig. 2008 weigerte sich der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, Ulrich Hemel zum Präsidenten zu ernennen, obwohl vom Hochschulrat bereits gewählt. 2009 wurde der Theologe Reinhard Hütter gewählt, allerdings nicht ernannt, weil er den Bischöfen zu teuer war.

Demnächst übernimmt der Augsburger Weihbischof Anton Losinger das Amt des Stiftungsratvorsitzenden vom Münchner Erzbischof Reinhard Marx. Er soll hauptberuflich die anstehenden personellen Weichenstellungen an der Spitze der Uni mit rund 5000 Studierenden vorantreiben.

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt