Kripo findet teilweise verwestes Verbrechensopfer in Wohnung

Eine teilweise verweste Leiche haben Ermittler in einer Wohnung im oberbayerischen Markt Schwaben gefunden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag ist der 61 Jahre alte Mann aus Celle in Niedersachsen nach bisherigen Ermittlungen getötet worden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Inhaber der Wohnung, ein 65-jähriger Deutscher, der Täter ist.

Der 61-Jährige wurde seit Ende März vermisst, sein Bruder hatte Vermisstenanzeige gestellt. „Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ließ sich die Spur des Vermissten nach Bayern in den Landkreis Ebersberg verfolgen“, sagte ein Polizeisprecher. Am Mittwoch fanden die Beamten dann den Toten in der Wohnung in Markt Schwaben.

Der Wohnungsinhaber wurde anschließend verhört. Der Mann habe auch Angaben gemacht, sagte der Sprecher. „Was er ausgesagt hat, deckt sich aber nicht unbedingt mit der Auffindesituation“, erklärte er. Nähere Angaben zu dem Verbrechen machten die Ermittler zunächst nicht.

Die Leiche wurde mittlerweile obduziert. Das Untersuchungsergebnis der Rechtsmediziner liegt nach Angaben der Kripo aber noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaft wollte einen Haftbefehl gegen den 65-Jährigen wegen Totschlags erwirken.

Polizeimitteilung