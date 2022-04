Kripo arbeitet weiter Hinweise zu 39 Jahre altem Mordfall ab

Mehr als einen Monat nach der Fernsehfahndung zu einem 39 Jahre zurückliegenden Mord in Schwaben ist die Kripo wegen zahlreicher Hinweise immer noch mit Ermittlungen beschäftigt. Nachdem das Gewaltverbrechen an einer Jugendlichen Ende Februar groß in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellt worden war, gingen bei der Kriminalpolizei in Dillingen 185 Hinweise ein.

Darunter gebe es „Mitteilungen, die in den nächsten Wochen noch der intensiven Abklärungen bedürfen“, teilte die Polizei am Freitag mit. Details zum Ermittlungsstand könnten derzeit nicht genannt werden.

Die 15 Jahre alte Gymnasiastin Simone Langer war am 29. Juli 1983 kurz nach Mitternacht am Ortsrand von Donauwörth überfallen worden. Die Kripo sucht nach einem Kleintransporter, in den das Mädchen gezerrt worden sein soll. Die Leiche der Schülerin wurde zwei Monate später 80 Kilometer entfernt in einem Wald beim mittelfränkischen Allersberg (Landkreis Roth) an der Autobahn 9 (München-Nürnberg) entdeckt.

Die Ermittler suchten in der ZDF-Sendung auch vier Männer, die aus dem Raum Kronach in Oberfranken stammen sollen und damals auf dem Weg an den Bodensee mit ihrem Campingbus nahe dem Tatort eine Panne hatten. Die Männer sollen als Zeugen befragt werden. Inzwischen seien die Namen dieser vier jungen Männer bekannt, berichtete die Polizei.

