Kriminologe Pfeiffer wirft Kardinal Marx schwere Fehler vor

Ein Käufer hatten das Veterinäramt auf eine dubiose Hundezucht in Langenenslingen (Kreis Biberach) aufmerksam gemacht. Nach einer Kontrolle durch zwei Amtstierärztinnen und die Polizei wurden 67 Hunde beschlagnahmt und in verschiedene Tierheime gebracht, unter anderem nach Ulm. Doch was mit den Tieren geschieht, ist noch immer unklar.

Die Züchterin hat sich gegen die Entscheidung gewehrt, dass sie keine Tiere mehr züchten und halten darf und dass die Hunde beschlagnahmt und verkauft werden.