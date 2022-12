Kriminelle sprengen Geldautomat: Bankgebäude beschädigt

Kriminelle haben in Schwaben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt und dabei auch das Gebäude beschädigt. Danach seien der oder die Täter geflohen, teilte die Polizei am Freitag mit. Vermutlich seien die Unbekannten in der Nacht auf Freitag nach der Sprengung in Stetten (Landkreis Unterallgäu) mit dem Auto in Richtung Autobahn 96 davongefahren. Die Höhe des Schadens am Bankgebäude konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht nennen. Auch zur Beute der Täter machte die Polizei keine näheren Angaben. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, der verwendete Sprengstoff soll in den kommenden Tagen genauer untersucht werden.

