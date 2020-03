Kriminalitätsbelastung auf niedrigstem Stand seit 40 Jahren

Die Kriminalitätsbelastung in Bayern ist im vergangenen Jahr wieder zurückgegangen und auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gesunken. Insgesamt registrierten die Behörden, ausländerrechtliche Delikte ausgenommen, 4343 Straftaten pro 100 000 Einwohner. Das geht aus der neuen polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München vorlegte. Das ist der geringste Wert seit 1979. Im Vergleich zum Jahr zuvor ging die Zahl der registrierten Straftaten 2019 um 4,4 Prozent auf 567 961 zurück. Die Aufklärungsquote stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte auf 65 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 25 Jahren. „Das ist ein phänomenales Ergebnis“, sagte Herrmann.