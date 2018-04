Kreuze in Behörden verpflichten zu humaner Politik

Nach dem Kabinettsbeschluss zum Aufhängen von Kreuzen in Landesbehörden hat die evangelische Kirche die Staatsregierung aufgerufen, dem christlichen Anspruch auch in der Flüchtlingspolitik gerecht zu werden. „Das Entscheidende ist, dass das Kreuz nicht nur an der Wand hängt, sondern auch vom Inhalt her mit Leben erfüllt wird“, sagte der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Mittwoch in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Das heißt Feindesliebe, Einsatz für die Schwachen, universales Liebesgebot; also nicht die Benutzung des Kreuzes zur Abwehr gegen andere, sondern als Grundlage dafür, dass wir eine Verantwortung für alle Menschen haben.“

Dies gelte auch für Flüchtlinge, sagte Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. „Das Kreuz ist genau die Grundlage dafür, dass wir immer wieder auch unbequeme Fragen an die Staatsregierung stellen.“ Es sei ein Zeichen „für Jesus Christus, der gesagt hat: „Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich aufgenommen.““

Der Landesbischof wandte sich gegen die Argumentation von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wonach das Kreuz „nicht ein Zeichen einer Religion“ sei: „Wir als Christen und wir als Kirchen werden natürlich immer wieder darauf hinweisen, dass das Kreuz zuallererst ein religiöses Symbol ist. Und wir werden auch immer wieder auf den Inhalt des Kreuzes hinweisen.“

Bedford-Strohm ergänzte: „Die Reduzierung auf ein Kultursymbol, die geht natürlich nicht, denn das sogenannte christliche Abendland ist ein Raum, in dem viel Unrecht passiert ist. Wer das Christentum vereinnahmt, um nur die eigenen Ziele zu legitimieren, der hat das Kreuz nicht verstanden.“ Diesen Vorwurf wolle er aber niemandem konkret machen, betonte der Landesbischof. Am Dienstag hatte das Kabinett beschlossen, dass in allen Behördengebäuden unter der Verwaltung des Freistaats im Eingangsbereich ein Kreuz angebracht werden soll.