Kranwagen reißt Oberleitung der Nürnberger Straßenbahn ab

Ein Kranwagen hat in Nürnberg die Oberleitung einer Straßenbahn durchgerissen und so für eine Straßensperrung gesorgt. Der Draht der Leitung sei nach dem Unfall am Donnerstagvormittag in der Südstadt auf die Straße gefallen und habe einen Passanten leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den Bereich der Unfallstelle umgehend ab, wie es hieß. Die Reparaturarbeiten im Bereich der Steinbühler Unterführung dürften sich nach Angaben der Feuerwehr bis zum Spätnachmittag hinziehen.

