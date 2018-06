Krankentransport endet tödlich

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Krankenwagen in Mittelfranken ist eine 80-jährige Patientin tödlich verletzt worden. Der Fahrer und eine Rettungssanitäterin wurden am Mittwoch leicht verletzt. Das Fahrzeug hatte nach einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 7 nahe Diebach (Landkreis Ansbach) einen Sattelzug touchiert und war frontal gegen die Mittelleitplanke geprallt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die schwerverletzte Seniorin wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen und starb dort am Donnerstagmorgen.

Mitteilung der Polizei