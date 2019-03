Krankenkassen nehmen mehr Klinikrechnungen auf den Prüfstand

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden ist die Feuerwehr Bad Saulgau am Dienstag zu Einsätzen in Unternehmen in Bad Saulgau gerufen worden. Beim Entsorgungsunternehmen Alba musste die Wehr am Nachmittag ein Feuer in der Müllumladestation löschen. Abends wurde die Wehr zum Fertighaus-Unternehmen Kampa gerufen. Hier bestätigte sich der Verdacht auf ein Feuer nicht.

Gegen 14.50 Uhr rückte die Feuerwehr zu Alba aus. Mitarbeiter hatten in der Müllumladestation versucht, ein zunächst kleines Feuer mit Wasser selbst zu löschen.