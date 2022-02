Krankenhausgesellschaft von geplantem Pflegebonus enttäuscht

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) zeigt sich von der geplanten Umsetzung des Corona-Bonus für die Beschäftigten im Pflegebereich enttäuscht. „In der Höhe zu niedrig, in der Umsetzung unfair und in der Wirkung nicht erfolgreich“, fasste Geschäftsführer Roland Engehausen die Kritik am Donnerstag in einer Mitteilung zusammen.

Es sei unbestritten, dass die Pandemie-Herausforderungen vor allem auf den Intensivstationen besonders belastend waren. Für die dort Tätigen wäre eine deutliche und nachhaltige Gehaltsverbesserung und Steuerbefreiung von Zulagen nötig, betonte Engehausen. Ansonsten würden die Patienten in „echter Teamarbeit“ versorgt, bei der sich „in den Hochphasen der Pandemiebewältigung“ alle Krankenhausbeschäftigten „der immensen Herausforderung gestellt“ hätten.

„Wir kritisieren daher die Ungleichbehandlung. Es kann nicht sein, dass - anders als in der Altenpflege - nur die Beschäftigten ausgewählter Kliniken vom Pflegebonus profitieren sollen. Das ist unfair“, sagte Engehausen. „Da macht es sich der Gesetzgeber schon etwas zu leicht, um Geld zu sparen.“ Und weiter: „Es fehlt eine Steuerbefreiung für Schicht- und Nachtzulagen und ein nachhaltiges Konzept zur Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen sowie eine Lösung zur fairen Begrenzung von Zeitarbeit.“ Vor diesem Hintergrund forderte der BKG-Chef Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu Nachbesserungen auf.



Lauterbach will den geplanten Pflegebonus auf einen bestimmten Kreis von Pflegekräften begrenzen. „Der Pflegebonus sollte vor allem Pflegekräften bezahlt werden, die in der Corona-Pandemie besonders belastet waren“, hatte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gesagt. SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass es einen Corona-Bonus für Pflegekräfte geben soll. Dafür will die Ampel-Regierung eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen und die Steuerfreiheit für Bonuszahlungen auf 3000 Euro anheben.

