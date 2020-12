Krankenhausgesellschaft sieht Versorgung in Gefahr

Im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen hat sich die Bayerische Krankenhausgesellschaft mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung im Freistaat gewandt. „Größtmögliche Kontaktvermeidung ist das Gebot der Stunde“, betonte Geschäftsführer Roland Engehausen am Freitag in einer Mitteilung. „Wir sehen die Versorgung der Patienten an den Feiertagen ernsthaft in Gefahr, wenn wir es nicht schaffen schnellstmöglich die Infektionszahlen zu senken und die Nachverfolgung in den Griff zu bekommen.“

Mehr als 210 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Krankenhausgesellschaft zufolge in bayerischen Krankenhäusern tätig. Sie stünden „vor und während der Feiertage vor einer körperlichen und emotionalen Überforderung“, teilte die Gesellschaft mit. Sie plädiert für einen „wirkungsvollen Lockdown“ möglichst ab sofort.

Mitteilung der Bayerischen Krankenhausgesellschaft