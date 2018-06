Krankenhaus richtet Motto-Kreißsaal in „Club“-Farben ein

- In Franken werden Babys bald regelrecht in die Welt des 1. FC Nürnberg hineingeboren. Die Geburtshilfe des Klinikums Nürnberg Süd hat einen Kreißsaal in den Farben und mit Fan-Utensilien des achtmaligen deutschen Fußball-Meisters eingerichtet. „Beim ersten Augenaufschlag erblicken die Säuglinge im neuen Club-Kreißsaal eine Fußballwelt mit Stadionatmosphäre, 1. FCN-Logo auf der Tür, Club-Teddybär sowie rot-schwarzen Söckchen und Mützchen“, verkündete der Verein am Donnerstag. Am nächsten Dienstag (14.00 Uhr) soll der Kreißsaal bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.

Laut Nürnberger Angaben gibt es ähnliche Kreißsäle in den Farben von deutschen Traditionsvereinen schon in Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Hannover oder Duisburg. In Franken ist dies das erste Zimmer seiner Art. „Das ist eine schöne Ergänzung unserer vielfältigen Angebote rund um die Geburt“, wurde Cosima Brucker zitiert, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und - natürlich - „Club“-Mitglied.