Ein umkippender Kran hat einen Bauarbeiter in Unterfranken schwer verletzt. Der Kran habe einen etwa 900 Kilo schweren Kompressor-Anhänger befördert, teilte die Polizei am Sonntag mit. In einer Kurve sei er umgestürzt. Der 40-jährige Fahrer wurde am Freitagmittag von der Baustelle in Rimpar (Landkreis Würzburg) in ein Krankenhaus gebracht.