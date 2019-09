Kramp-Karrenbauer setzt fest auf Klima-Einigung

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Lkw-Unfall am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stuttgart während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Zwischenzeitlich ist wieder eine Spur befahrbar. Der Verkehr werde an der Unfastelle vorbeigeleitet, so ein Polizeisprecher.

Weitere Informationen folgen.