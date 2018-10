Kramp-Karrenbauer: Haben Warnschuss aus München gehört

Die CDU hat nach den Worten ihrer Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die Botschaft der Landtagswahl in Bayern verstanden. Das Wahlergebnis dort sei „ein klarer Warnschuss“ gewesen, dass die Bürger eine bessere Regierungsarbeit erwarten, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin mit Blick auf die hohen Verluste von CSU und SPD in Bayern am Vortag.

Die große Koalition im Bund müsse jetzt mit ihrer Regierungsarbeit wieder das Vertrauen der Bürger erarbeiten. Jeder der drei Partner sollte zusehen, was er selbst dazu beitragen könne.

Ihre Analyse des Wahlausganges sei in den Gremiensitzungen am Montag auch von der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel geteilt worden, machte Kramp-Karrenbauer deutlich. Sie wandte sich gegen Personaldebatten und sagte, die CDU sei sehr gut damit gefahren, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand seien.

Mit der Bayernwahl habe es erstmals seit der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres wieder einen Gradmesser für die Arbeit der großen Koalition gegeben. Der Wahlausgang dort sei auch ein Reflex der Menschen auf die schwierige Regierungsbildung oder die Streitereien innerhalb der Unionsparteien gewesen. Handelnde Personen würden wieder stärker, wenn sie das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen.

Die CDU-Generalsekretärin wollte sich nicht näher zu Äußerungen aus der CDU über die Möglichkeit einer Minderheitsregierung oder eine Jamaika-Koalition im Bund einlassen. Die Frage stelle sich nicht und sie wolle sie auch nicht herbeireden, sagte Kramp-Karrenbauer.

Nun müsse man sich in den nächsten beiden Wochen voll darauf konzentrieren, dass die Parteifreunde in Hessen einen erfolgreichen Wahlkampf führen könnten. Bayern habe gezeigt, wie wichtig die beiden letzten Wochen seien, betonte Kramp-Karrenbauer.

