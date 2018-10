Kramp-Karrenbauer: Bittere Niederlage der CSU in Bayern

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Wahlergebnis in Bayern als „bitteres Ergebnis“ für die CSU bezeichnet. Dies hätten allerdings schon die Umfragen angedeutet, sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend mit Blick auf die erste Hochrechnung zur Bayern-Wahl. „Dass die Streitigkeiten der vergangenen Monate, insbesondere auch der Tonfall und der Stil, kein Rückenwind für die Wahlen in Bayern waren, steht außer Frage“, sagte sie. Die Wähler in Bayern wünschten, dass die CSU weiter regiere, allerdings mit einem Koalitionspartner.

Den Freunden von der CSU sei es nicht gelungen, die gute Bilanz im Land in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu stellen, sagte die CDU-Generalsekretärin weiter. Das sei für die CDU Ermahnung, nun in den kommenden beiden Wochen die ganze Aufmerksamkeit auf Hessen zu richten.

