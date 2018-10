Kramp-Karrenbauer: Alles auf Hessen konzentrieren

Nach dem schlechten Abschneiden der Schwesterpartei CSU bei der bayerischen Landtagswahl will die CDU nun alles auf Hessen konzentrieren. Man wolle in den nächsten beiden Wochen die ganze Energie in die Unterstützung der Parteifreunde in dem Bundesland legen, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Berliner Runde“. Die Streitereien der vergangenen Monate seien im Ton unangemessen gewesen. Bei den Sachthemen gebe es noch viel Luft nach oben, fügte sie hinzu und nannte als Beispiel die Dieselaffäre. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil unterstrich, dass die Ausgangslage seiner Partei in Hessen anders sei als in Bayern. Er unterstrich wie auch Kramp-Karrenbauer, dass es im Bund eines neuen Regierungsstils bedürfe. Klingbeil wies die Verantwortung für das Erscheinungsbild der großen Koalition der Union zu.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner führte den derzeitigen Erfolg seiner Partei darauf zurück, dass sich die Grünen nach dem Ende der Jamaika-Verhandlungen personell und inhaltlich neu aufgestellt hätten. Die klassischen Volksparteien seien in der Krise.

CSU-Generalsekretär Markus Blume bekräftigte in der Sendung mit Blick auf die Koalitionsmöglichkeiten seiner Partei in Bayern den Wunsch von Ministerpräsident Markus Söder eines bürgerlichen Bündnisses.

